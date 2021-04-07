ВДНХ пригласила желающих на первый Всероссийский космический диктант

ВДНХ приглашает желающих принять участие в первом Всероссийском космическом диктанте, который пройдёт 11 апреля, сообщает пресс-служба выставки.

Главной площадкой мероприятия, которое посвящено 60-летию легендарного полёта Юрия Гагарина в космос, станет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Именно отсюда будет вестись прямая трансляция, к которой смогут подключиться участники в возрасте от 12 лет из разных регионов России и мира.

В частности, к космическому диктанту присоединятся космодромы Байконур и Восточный, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звёздном Городке, музеи и планетарии Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода.

Кроме того, проверить свои знания о космосе можно будет в библиотеках, школах и университетах Саратова, Нальчика, Калининграда, Томска и многих других городов страны. И даже под землей - в Центре профориентации Транспортного комплекса, который располагается на станции Московского метрополитена «Выставочная» на глубине более 20 метров.

Диктант будет состоять из 30 вопросов, а прочитают их известные космонавты, деятели искусств, а также экипаж Международной космической станции. По итогам акции будут выбраны победители, которые получат ценные призы от ВДНХ, госкорпорации «Роскосмос» и социальной сети «ВКонтакте», например, возможность посетить главные космические предприятия России или точную копию наручных часов Юрия Гагарина.

В пресс-службе ВДНХ отметили, что космический диктант проводится уже третий раз, однако в 2021 году он впервые получил статус всероссийского.

Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что международный Диктант Победы на тему событий Великой Отечественной войны в 2021 году состоится 29 апреля, сообщает RT. По его словам в 2020 году его написали более одного миллиона человек.