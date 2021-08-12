В ЮВО заявили о возросшей активности НАТО над Черным морем

Интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря в 2021 году выросла почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал командующий четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев в интервью газете «Военный вестник Юга России».

Командующий подчеркнул, что страны Североатлантического альянса в последнее время проявляют интерес к южным границам РФ.

«Для сравнения: в 2019 году авиация наших западных "партнеров" в южной зоне ответственности выполнила 270 разведывательных полетов, в 2020 году – около 530, а с начала этого года уже более 560», — рассказал Гостев.

Помимо самолетов США, над Черным морем фиксировали авиацию Франции и объединенных вооруженных сил НАТО, отмечает РИА ФАН. Гостев подчеркнул, что «ни один их пролет не остается незамеченным», за воздушными судами следят средства противовоздушной обороны и своевременно на них реагируют в соответствии с международными правилами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: YouTube канал Шестого флота США
ТЕГИ:АвиацияНАТОЧерное Море
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры