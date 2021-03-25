В Совфеде оценили активность самолетов НАТО у границ РФ
Самолеты-разведчики НАТО за год увеличили на треть активность у границ России, заявил глава комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны Виктор Бондарев. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как отметил сенатор в ходе брифинга с аккредитованными в РФ военными атташе иностранных государств, отработка применения боевых самолетов у границ страны «носит враждебный и провокационный характер».
Однако Россия не намерена «нагнетать обстановку» и открыта к конструктивному взаимодействию с США и другими странами НАТО.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в сентябре 2020 года отмечал, что интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у российских границ по сравнению с 2019 годом увеличилась более чем на 30%.
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