Авиация и космос

В «Шереметьево» произошел сбой в выдаче багажа

31 мая22:10

Сбой в системе выдачи багажа пассажирам произошел в «Шереметьево», сообщает «Интерфакс».

Пассажиры, прибывшие из Азербайджана почти три часа не могут получить багаж. В зале выдачи багажа терминала Е скопились пассажиры минимум пяти рейсов.

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Никаких объявлений по громкой связи не делается, а на телефон «горячей линии» аэропорта невозможно дозвониться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шереметьево