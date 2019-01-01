Авиация и космос
Никаких объявлений по громкой связи не делается, а на телефон «горячей линии» аэропорта невозможно дозвониться.
В «Шереметьево» произошел сбой в выдаче багажа
31 мая22:10
Сбой в системе выдачи багажа пассажирам произошел в «Шереметьево», сообщает «Интерфакс».
Пассажиры, прибывшие из Азербайджана почти три часа не могут получить багаж. В зале выдачи багажа терминала Е скопились пассажиры минимум пяти рейсов.
Никаких объявлений по громкой связи не делается, а на телефон «горячей линии» аэропорта невозможно дозвониться.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шереметьево