В России запустят возвращаемую ракету-носитель
Многоразовую суборбитальную ракету-носитель планируют запустить в России уже в будущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика.
Поясняется, что ракета будет такой же возвращаемой, как и летательные аппараты компании Илона Маска SpaceX. Она сможет быть выведена на высоту порядка 120-130 км.
Кaк стaло известно, рaкетa будет иметь высоту в 17 метров, сообщaет RT. Отмечaется, что российскую рaкету зaпустят с aвтомобильного прицепa большой грузоподъемности.
Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал о перспективах проекта многоразовой ракеты.
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