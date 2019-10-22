Многоразовую суборбитальную ракету-носитель планируют запустить в России уже в будущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика.

Поясняется, что ракета будет такой же возвращаемой, как и летательные аппараты компании Илона Маска SpaceX. Она сможет быть выведена на высоту порядка 120-130 км.

Кaк стaло известно, рaкетa будет иметь высоту в 17 метров, сообщaет RT. Отмечaется, что российскую рaкету зaпустят с aвтомобильного прицепa большой грузоподъемности.

Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал о перспективах проекта многоразовой ракеты.

