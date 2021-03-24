В России создадут многоразовый космический корабль

Научно-производственное объединение (НПО) «Молния» разрабатывает новый гражданский многоразовый комплекс с орбитальным самолетом, рассказала гендиректор предприятия Ольга Соколова. Об этом сообщает пресс-служба НПО.

Как отметила Соколова, за последний год объединение серьезно продвинулось в разработке.

«До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом»,— рассказала гендиректор НПО.

Соколова подчеркнула, что предприятие рассчитывает отправить новый комплекс в космос в ближайшие пять лет. Полноразмерный макет корабля уже был представлен в закрытом павильоне на форуме «Армия-2020», отмечает Газета.ру.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в августе 2020 года поручил разработать многоразовый орбитальный корабль по образцу советского космического корабля «Буран», напоминает RT.

