В России разрабатывают новый лёгкий фронтовой истребитель
Российские авиаконструкторы занялись созданием новой платформы оперативно-тактической авиации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК).
Ранее РСК «МиГ» разместила на портале госзакупок заказа на исследование «Аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы» со сравнением с зарубежными аналогами. Комментируя эту информацию, в ОАК отметили, что их инженерные центры непрерывно работают над новыми образцами техники и проводят концептуальные исследования.
Предполагается, что проекты новых платформ оперативно-тактической авиации войдут в программу работ ОКБ Сухого и Микояна в рамках Дивизиона военной авиации.
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