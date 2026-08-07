В России призвали поддерживать производителей отечественных беспилотных систем

В России необходимо активно развивать и поддерживать отрасль беспилотных систем полностью внутреннего производства. С таким заявлением выступил начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

В рамках заседания Наблюдательного совета Центра беспилотных систем и технологий он призвал поддерживать игроков отрасли, в том числе не только крупные предприятия, но и небольшие волонтерские команды.

«Мы обязаны поддерживать и малые волонтерские команды, которые буквально в гаражах собирают необходимую технику», — написал Головин в своем канале в «Макс».

Он подчеркнул, что это позволит отрасли не зависеть ни от внешних поставок, ни от иностранных технологий.

Головин также указал на необходимость создания учебных центров по управлению БПЛА. По его мнению, это даст возможность молодежи освоить современную профессию в стратегически важной отрасли.

