В «Роскосмосе» сделали выводы о разных версиях появления «дырок» на МКС

«Никто никогда ее не обвинял… Роскосмос никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», — цитирует генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина RT.

Также Рогозин опроверг предположение одного из пользователей о том, что отверстия в корпусе космического корабля могли просверлить на Земле.

«В результате нашего тщательного расследования мы уже исключили вашу версию повреждения нашего корабля на Земле», — приводит комментарий Рогозина Газета.ru.

Ранее в NASA усомнилисm в том, что американский астронавт могла сделать «дырки» в «Союзе».

Утечка воздуха в бытовом отсеке корабля была обнаружена в ночь на 30 августа 2018 года. По мнению россиян, отверстие было сделано сверлом. Им удалось закрыть дыру герметиком и заплатками.



