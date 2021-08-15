В «Роскосмосе» сделали выводы о разных версиях появления «дырок» на МКС
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter версии о появлении отверстий в корабле «Союз МС-09». Он отрицает выдвижение обвинений в инциденте американского астронавта Серены Ауньон-Чэнселлор. Также глава госкорпорации отметил, что и «дырки» появились не на Земле.
«Никто никогда ее не обвинял… Роскосмос никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», — цитирует генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина RT.
Также Рогозин опроверг предположение одного из пользователей о том, что отверстия в корпусе космического корабля могли просверлить на Земле.
«В результате нашего тщательного расследования мы уже исключили вашу версию повреждения нашего корабля на Земле», — приводит комментарий Рогозина Газета.ru.
Ранее в NASA усомнилисm в том, что американский астронавт могла сделать «дырки» в «Союзе».
Утечка воздуха в бытовом отсеке корабля была обнаружена в ночь на 30 августа 2018 года. По мнению россиян, отверстие было сделано сверлом. Им удалось закрыть дыру герметиком и заплатками.
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