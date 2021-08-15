В «Роскосмосе» сделали выводы о разных версиях появления «дырок» на МКС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter версии о появлении отверстий в корабле «Союз МС-09». Он отрицает выдвижение обвинений в инциденте американского астронавта Серены Ауньон-Чэнселлор. Также глава госкорпорации отметил, что и «дырки» появились не на Земле.

Руководство NASA не поверило, что дыру в МКС просверлил астронавт

«Никто никогда ее не обвинял… Роскосмос никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», — цитирует генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина RT.

Также Рогозин опроверг предположение одного из пользователей о том, что отверстия в корпусе космического корабля могли просверлить на Земле.

«В результате нашего тщательного расследования мы уже исключили вашу версию повреждения нашего корабля на Земле», — приводит комментарий Рогозина Газета.ru.

Ранее в NASA усомнилисm в том, что американский астронавт могла сделать «дырки» в «Союзе».

Утечка воздуха в бытовом отсеке корабля была обнаружена в ночь на 30 августа 2018 года. По мнению россиян, отверстие было сделано сверлом. Им удалось закрыть дыру герметиком и заплатками.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:NASAМКСРогозинДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры