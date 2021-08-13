Руководство NASA не поверило, что дыру в МКС просверлил астронавт
NASA не доверяет версии, согласно которой отверстие в корабле "Союз", который пристыкован к МКС с 2018 года, намеренно сделал американский астронавт. Об этом представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявил в ходе брифинга.
В NASA напомнили, что их астронавты являются профессионалами и уважаемыми людьми, которые "вносят невероятный вклад" в развитие страны. "Мы не находим эти обвинения достойными доверия", - цитирует представителя управления «Интерфакс».
Утечка воздуха в бытовом отсеке корабля была обнаружена в ночь на 30 августа 2018 года. По мнению россиян, отверстие было сделано сверлом. Им удалось закрыть дыру герметиком и заплатками.
"Роскосмос" в качестве одной из версий появления дыры назвал преднамеренные действия астронавтов NASA.
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