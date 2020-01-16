В «Роскосмосе» придумали, как заглушить спутники-шпионы





Специалисты одного из предприятий «Роскосмоса» нашли новый способ противодействия иностранным спутникам – шпионам. В компании «Российские космические системы» (РКС) предлагают создать на территории страны специальные станции блокировки сигнала орбитального аппарата. Информация об этом появилась в журнале «Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы».

Предполагается, что такие станции должны блокировать сигналы, которые передают данные, собранные в разных диапазонах, с разведывательных спутников на спутники-ретрансляторы для дальнейшей доставки конечному заказчику. Для гарантированного блокирования необходимо будет задействовать сразу несколько радиоэлектронных станций.

Правда, процесс противодействия можно будет запускать только в тех случаях, когда шпионские аппараты находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран, и не могут скидывать данные напрямую без ретрансляторов, отмечает телеканал «360».

Для более эффективной работы специалисты РКС считают необходимым создать единую автоматизированную базу данных зарубежных спутников наблюдения с их характеристиками и средствами техобслуживания. Предстоит также определить места размещения наземных станций и тип помех для глушения передачи данных, уточняют «Известия».

