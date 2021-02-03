В Роскосмосе объяснили причину взрыва корабля Starship
В Роскосмосе объяснили экспериментом взрыв прототипа ракеты для полета на Марс Starship компании SpaceX Илона Маска.
«У любого конструктора должно быть такое разумное право на ошибку и проверку своих гипотез», - сказал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что это «нормальный рабочий процесс прыжковых испытаний».
По мнению Блошенко, авария могла произойти из-за неисправности при повторном зажигании двигателя.
Испытания прототипа Starship прошли 2 февраля. Корабль взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас, пишут «Известия».
В декабре прошлого года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8 также завершились взрывом во время посадки.
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