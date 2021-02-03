В Роскосмосе объяснили причину взрыва корабля Starship

В Роскосмосе объяснили экспериментом взрыв прототипа ракеты для полета на Марс Starship компании SpaceX Илона Маска.

«У любого конструктора должно быть такое разумное право на ошибку и проверку своих гипотез», - сказал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что это «нормальный рабочий процесс прыжковых испытаний».

По мнению Блошенко, авария могла произойти из-за неисправности при повторном зажигании двигателя.

Испытания прототипа Starship прошли 2 февраля. Корабль взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас, пишут «Известия».

В декабре прошлого года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8 также завершились взрывом во время посадки.



