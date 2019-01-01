В подмосковном небе можно будет следить за полетом МКС

Наблюдать полет Международной космической станции в ночном небе над Московской областью можно будет невооруженным глазом, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Рассчитать время и траекторию полета можно на сайте heavens-above.com.

Специальные приборы для наблюдения за МКС не потребуются.

