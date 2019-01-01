Авиация и космос
Специальные приборы для наблюдения за МКС не потребуются.
В подмосковном небе можно будет следить за полетом МКС
19 июля22:54
Наблюдать полет Международной космической станции в ночном небе над Московской областью можно будет невооруженным глазом, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Рассчитать время и траекторию полета можно на сайте heavens-above.com.
Специальные приборы для наблюдения за МКС не потребуются.
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ФОТО: www.federalspace.ru
ТЕГИ:Мкс
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