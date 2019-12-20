В NASA заявили о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту
NASA и корпорация Boeing сообщили о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту.
Как заявил позже в соцсетях глава NASA Джим Брайденстайн, не произошло включение двигателя, необходимого для сближения с Международной космической станцией (МКС). Тем не менее корабль находится на стабильной орбите.
Starliner был запущен с комплекса Space Launch Complex 41 военно-воздушных США на мысе Канаверал в штате Флорида. Главной задачей запуска было подтверждение способности корабля к самостоятельному полету и стыковке с МКС.
Ранее американский журналист Марк Уиттингтон в статье для The Hill заявлял, что Переход NASA к коммерческой доставке астронавтов на МКС положит конец России как космической державы, сообщает RT.
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