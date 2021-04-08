В NASA признали лидерство советских космонавтов

Астронавт Терри Вертс признал поражение США от СССР в космической сфере. Он провел аналогию с групповыми видами спорта, где игроки разных команд тренируются, чтобы показать лучший результат.

«Вы первыми отправили спутник в космос, а потом первым в космос полетел Юрий Гагарин. Затем Америка потратила много усилий, чтобы первой полететь на Луну. Это была гонка. Мы проиграли тогда», — рассказал он в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

В августе 2019 года в Русском культурном саду города Кливленд (США) в открыли бюст первому космонавту Юрию Гагарину. Монумент обошелся в $15 тыс., которые были собраны в качестве добровольных пожертвований.

В этом году будет ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе.

Ранее сообщалось, что россияне признали Гагарина своим кумиром.

