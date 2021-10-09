В Минобороны показали первую российскую сверхлегкую ракету «Иркут»
Министерство обороны России раскрыло технические характеристики первой отечественной сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал научного журнала «Космическая техника и технологии».
Предполагается, что «Иркут» будет представлен в одноразовом и многоразовом вариантах весом в 23,6 т и 25 т соответственно. Одноразовая ракета-носитель сможет выводить 584 кг груза на низкую околоземную орбиту и 84 кг — на геостационарную. Планируется, что многоразовая ракета будет способна выводить на орбиту 398 и 60 кг груза соответственно.
В качестве топлива в ракете будут использовать пару кислород-метан, в разгонном блоке — гептил и амил.
Сверхлегкие ракеты «Иркут» планируется запускать с космодрома Плесецк. Первые пуски одноразового и многоразового носителей назначены на 2024 год.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- В Минобороны показали первую российскую сверхлегкую ракету «Иркут»
- До 13 градусов тепла ожидается в Москве в субботу
- Резервный фонд правительства России увеличат на 1,4 трлн рублей
- В России предложили предоставлять микрозаймы под залог недвижимости
- СМИ сообщили о четырех погибших при падении самолета в штате Джорджия
- Специалисты рассказали об угрозах российскому сегменту МКС
- США и Китай договорились о консультациях о торговом взаимодействии
- На Украине рассказали, как Зеленскому подружиться с Путиным
- Четыре человека погибли при обрушении дома в Батуми
- СМИ: В России изменят параметры системы оплаты труда врачей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru