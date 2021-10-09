В Минобороны показали первую российскую сверхлегкую ракету «Иркут»

Министерство обороны России раскрыло технические характеристики первой отечественной сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал научного журнала «Космическая техника и технологии».

Предполагается, что «Иркут» будет представлен в одноразовом и многоразовом вариантах весом в 23,6 т и 25 т соответственно. Одноразовая ракета-носитель сможет выводить 584 кг груза на низкую околоземную орбиту и 84 кг — на геостационарную. Планируется, что многоразовая ракета будет способна выводить на орбиту 398 и 60 кг груза соответственно.

В качестве топлива в ракете будут использовать пару кислород-метан, в разгонном блоке — гептил и амил.

Сверхлегкие ракеты «Иркут» планируется запускать с космодрома Плесецк. Первые пуски одноразового и многоразового носителей назначены на 2024 год.

