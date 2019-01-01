В КНДР произведен запуск ракет
Северная Корея провела запуск ракет. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Сообщается, что тип использованных боеприпасов пока не установлен. Однако ранее в мае КНДР уже проводила подобные испытания. Тогда речь шла о ракетах малой дальности.
Уточняется, что речь идет как минимум об одном пуске, который был произведен на западе КНДР из провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении. Известно, что он был совершен в 16:30 по местному времени.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ум в эфире НСН рассказал, каким ядерным потенциалом на сегодняшний день обладает КНДР. По его словам, нынешнее состояние вооружения северокорейцев не представляет глобальной опасности.
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