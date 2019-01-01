Авиация и космос

В КНДР произведен запуск ракет

9 мая16:20

Северная Корея провела запуск ракет. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Сообщается, что тип использованных боеприпасов пока не установлен. Однако ранее в мае КНДР уже проводила подобные испытания. Тогда речь шла о ракетах малой дальности.

Уточняется, что речь идет как минимум об одном пуске, который был произведен на западе КНДР из провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении. Известно, что он был совершен в 16:30 по местному времени. 

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ум в эфире НСН рассказал, каким ядерным потенциалом на сегодняшний день обладает КНДР. По его словам, нынешнее состояние вооружения северокорейцев не представляет глобальной опасности.

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ФОТО: Владислав Белогр�
ТЕГИ:КНДРРакетыСеверная КореяЮжная Корея

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