В Чите военный вертолет случайно произвел выстрел

Непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8 произошел в Чите на аэродроме Черёмушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«14 марта 2020 года на аэродроме Черёмушки города Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолёта Ми-8 на земле произошёл одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — говорится в официальном сообщении.

Из-за сбоя в процедуре 23-миллиметровый снаряд выстрелил и врезался в стену жилого дома. В результате инцидента пострадавших нет. Командование воинской части ведет переговоры с местным руководством о компенсации ущерба.

Отмечается, что началась проверка в связи с произошедшим ЧП.

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