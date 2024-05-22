Уже второй за день лайнер компании «Ямал» вынужденно сел в аэропорту Тюмени

Уже второй за сутки самолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени. Теперь это случилось с рейсом номер 9761 Уфа-Ноябрьск, передает ТАСС.



По данным Уральской транспортной прокуратуры, командир экипажа Airbas А320 принял такое решение после сигнала о разгерметизации кабины пилотов. Люди не пострадали. По завершении процедур технического контроля лайнер с 93 пассажирами вылетел по назначению.

За несколько часов до этого в аэропорту Рощино вынуждено сел самолет той же авиакомпании «Ямал», который следовал по маршруту Уфа - Новый Уренгой. В этом случае причиной посадки стал отказ системы автоматики. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этот рейс после проверочных процедур уже долетел до Нового Уренгоя.

