Utair опроверг сообщения о прекращении полетов

Авиаперевозчик UTair будет совершать все полеты по расписанию. Об этом заявил президент авиакомпании Павел Пермяков, опровергший слухи о прекращении деятельности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что аудиторы Ernst and Young в примечаниях к финансовой отчетности Utair за 2018 год указали, что перевозчик может перестать работать из-за долгов, сообщает RT.

Пермяков добавил, что приостановление обслуживания части долга в декабре 2018-го отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет.

Директор АО «Аэропорт Курган» Дмитрий Коваленко считает информацию о возможной приостановке полетов из-за финансовых сложностей Utair неправильной трактовкой размещенного на сайте авиакомпании отчета. В разговоре с URA.Ru он выразил уверенность, что Кургану не грозит отмена единственного рейса.

Компания Utair занимает пятое место в России по объему пассажирских перевозок.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак заявил в эфире НСН, что ничего катастрофичного с авиакомпанией не происходит, просто аудиторы неудачно сформулировали результаты проверки. По его словам сегодня никто не заинтересован в том, чтобы компанию останавливать и банкротить.

