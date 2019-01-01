Российские власти не дадут UTair обанкротиться
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» заявил НСН, что аудиторы неудачно сформулировали выводы о состоянии авиакомпании.
Авиакомпания UTair заявила о риске приостановке или прекращения работы из-за долгов. Об этом говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности UTair. Аудиторскую проверку проводила компания Ernst and Young. Специалисты пришли к выводу, что один из крупнейших перевозчиков страны и дочерние компании в прошлом году понесли чистый убыток в размере почти 22 миллиардов рублей. Отмечается, что на 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 миллиардов рублей. При этом чистые активы оказались в минусе на более чем 30 млрд.
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак заявил в эфире НСН, что ничего катастрофичного с авиакомпанией не происходит, просто аудиторы неудачно сформулировали результаты проверки.
«Смысл заключается в том, что это техническая перекладка длинных долговых обязательств в краткосрочные долговые обязательства, и аудиторы зафиксировали эту вещь, но неудачно просто сформулировали. На мой взгляд, никакого риска прекращения операционной деятельности. В целом, ситуация выглядит таким образом, что сегодня никто не заинтересован в том, чтобы компанию останавливать и банкротить. Главный кредитор “Сбербанк” вполне лояльно относится. Региональные и федеральные власти тоже вполне лояльно относятся. Я думаю, что этот процесс реструктуризации и погашения долгов будет продолжаться, и постепенно это все рассосется», — заявил эксперт.
Борис Рыбак напомнил, что в начале этого года авиакомпания UTair попросила кредиторов списать часть долга и провести дальнейшую реструктуризацию, а также попросила в низкий сезон не требовать немедленных платежей, обещая расплатиться в высокий сезон, то есть летом. По словам собеседника НСН, риск прекращения деятельности компаний с тех пор не возрос.
«Ситуация и была сложная. Первая реструктуризация, которую Райффазен банк сделал, была очень нелегкой, но принципиально важной, потому что если они этого не сделали, были бы серьезные проблемы. Общее настроение сегодня такое, что мне кажется, никто их останавливать не будет. Тем более, что компания зарабатывает деньги, кэш-флоу (с англ. Cash flow – денежный поток – прим. НСН) там есть определенный. Постепенно я думаю, особенно если кредиторы пойдут на встречу и часть долга спишут, что было бы рационально, на мой взгляд, то все, не быстро конечно, этот процесс будет растянут на десятилетия, но все это произойдет», — резюмировал эксперт.
Напомним, что по объему пассажиропотока и пассажирооборота UTair занимает пятое место в России. В 2015 году компания уже оказывалась на грани банкротства.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей