Российские власти не дадут UTair обанкротиться

Авиакомпания UTair заявила о риске приостановке или прекращения работы из-за долгов. Об этом говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности UTair. Аудиторскую проверку проводила компания Ernst and Young. Специалисты пришли к выводу, что один из крупнейших перевозчиков страны и дочерние компании в прошлом году понесли чистый убыток в размере почти 22 миллиардов рублей. Отмечается, что на 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 миллиардов рублей. При этом чистые активы оказались в минусе на более чем 30 млрд.

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак заявил в эфире НСН, что ничего катастрофичного с авиакомпанией не происходит, просто аудиторы неудачно сформулировали результаты проверки.

«Смысл заключается в том, что это техническая перекладка длинных долговых обязательств в краткосрочные долговые обязательства, и аудиторы зафиксировали эту вещь, но неудачно просто сформулировали. На мой взгляд, никакого риска прекращения операционной деятельности. В целом, ситуация выглядит таким образом, что сегодня никто не заинтересован в том, чтобы компанию останавливать и банкротить. Главный кредитор “Сбербанк” вполне лояльно относится. Региональные и федеральные власти тоже вполне лояльно относятся. Я думаю, что этот процесс реструктуризации и погашения долгов будет продолжаться, и постепенно это все рассосется», — заявил эксперт.

Борис Рыбак напомнил, что в начале этого года авиакомпания UTair попросила кредиторов списать часть долга и провести дальнейшую реструктуризацию, а также попросила в низкий сезон не требовать немедленных платежей, обещая расплатиться в высокий сезон, то есть летом. По словам собеседника НСН, риск прекращения деятельности компаний с тех пор не возрос.