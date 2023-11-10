Умерла космонавт-дублер Терешковой Валентина Пономарева

В пресс-службе уточнили, что Пономарёва умерла 8 ноября 2023 года. В космос она так и не полетела.

«Прощание с Валентиной Пономарёвой состоится в субботу, 11 ноября 2023 года, в 12:00 по московскому времени в Доме космонавтов Звёздного городка», - уточнили в «Роскосмосе».

Ранее в возрасте 76 лет умер космонавт Александр Викторенко, участвовавший в испытаниях средства передвижения в открытом космосе — «космического мотоцикла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

