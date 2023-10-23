«Роскосмос» продлил прием заявок на отбор в отряд космонавтов

В сообщении говорится, что документы будут приниматься до 20 декабря 2023 года.

«В конкурсе может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет, который удовлетворяет предъявляемым требованиям. По итогам конкурса планируется отобрать кандидатов в космонавты, которые пополнят отряд космонавтов», - уточнили в «Роскосмосе».

Отмечается, что вес кандидата должен быть 50-90 кг, рост - 150-190 см, размер обуви до 46-го.

Ранее стало известно,что в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы на госпрограмму «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

