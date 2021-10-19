Умер один из создателей истребителя Су-30
Российский авиаконструктор, представитель высшего технического руководства ОКБ Сухого Игорь Емельянов скончался 16 октября на 87 году жизни. Об этом сообщила сегодня компания «Сухой».
Как отмечается в некрологе, Емельянов начал работать в ОКБ Сухого в 1958 году после окончания Московского авиационного института. Прошел путь от инженера-конструктора до ведущего конструктора по особо сложным объектам и начальника отдела. Он отвечал за разработку и испытания топливных систем для целого ряда машин, руководил испытаниями истребителя Су-27.
В 1992 году Игорь Емельянов занял должность главного конструктора-руководителя по теме создания, испытания и внедрение в серийное производство истребителя Су-30 - двухместного многоцелевого истребителя завоевания господства в воздухе поколения 4+.
В дальнейшем возглавлял программу по созданию самолета Су-30МКК – для поставок Китаю. С 2000 года входил в Совет старейшин ОКБ «Сухого». На счету Игоря Емельянова - 200 свидетельств и патентов.
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