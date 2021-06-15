Умер летчик-космонавт Владимир Шаталов
15 июня 202111:59
Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Шаталов скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Роскосмос.
Шаталов осуществил первую стыковку кораблей в космосе. Это произошло в первый его полет, в 1969 году. «Союз-4» под его управлением пристыковался к «Союзу-5». Всего Шаталов совершил три космических полёта.
С 1987 по 1991 год космонавт руководил Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru