Умер летчик-космонавт Владимир Шаталов

Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Шаталов скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Роскосмос.

Шаталов осуществил первую стыковку кораблей в космосе. Это произошло в первый его полет, в 1969 году. «Союз-4» под его управлением пристыковался к «Союзу-5». Всего Шаталов совершил три космических полёта.

С 1987 по 1991 год космонавт руководил Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.


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