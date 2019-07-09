Уфологи обвиняют NASA в фальсификации снимков с Марса

Уфологи обвинили NASA в фальсификации снимков с Марса. Группа учёных высказала мнение о том, что марсоход на самом деле находится на Земле. К данному выводу они пришли, подробно изучив снимок, сделанный на Красной планете. На фото, по их словам, запечатлен парящий орёл. Позже эти же специалисты нашли на другом снимке с Марса обезьяну.

Как пишут «Известия», по мнению уфологов, всё это может стать очередным доказательством того, что на других планетах обитают живые существа.