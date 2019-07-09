Уфологи обвиняют NASA в фальсификации снимков с Марса
Уфологи обвинили NASA в фальсификации снимков с Марса. Группа учёных высказала мнение о том, что марсоход на самом деле находится на Земле. К данному выводу они пришли, подробно изучив снимок, сделанный на Красной планете. На фото, по их словам, запечатлен парящий орёл. Позже эти же специалисты нашли на другом снимке с Марса обезьяну.
Как пишут «Известия», по мнению уфологов, всё это может стать очередным доказательством того, что на других планетах обитают живые существа.
Либо, наоборот, говорить о том, что NASA обманывает весь мир и Curiosity на самом деле находится на небольшом необитаемом острове Девон. Его ландшафт очень напоминает Красную планету.
Ранее действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в эфире НСН рассказал, когда появится окончательный вариант лунной программы России.
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