Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями
26 января 202109:56
Российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, пролетев за 11 часов 8 тысяч километров, сообщает РИА Новости.
Ранее объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) сообщило, что заметило два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски.
При этом суверенное воздушное пространство США или Канады российские суда не нарушали, оставаясь в пределах международного воздушного пространства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru