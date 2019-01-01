Ту-134 совершил последний рейс

Пассажирский самолет Ту-134 совершил свой последний рейс, сообщает «Свободная пресса». Уточняется, что лайнер авиакомпании «Алроса» перевез 70 пассажиров из Иркутска в город Мирный, который располагается в республике Якутия.

Последний рейс самолета стал историческим, поскольку судно являлось последним пассажирским Ту-134, который эксплуатировался в России. Сообщается, что после посадки в Мирном, Из самолет отправится в Новосибирск. Теперь он будет храниться в качестве экспоната в музее авиации и космонавтики.

Воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет.



