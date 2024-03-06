Три самолета ВВС Великобритании обнаружили над Чёрным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил три британских самолёта над акваторией Чёрного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что российский военный самолёт был поднят в воздух после обнаружения воздушных целей, приближающихся к госгранице России.

«Экипаж Су-30 идентифицировал воздушные цели как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании», - указали в ведомстве.

Отмечается, что в итоге британские самолеты выполнили разворот, нарушения госграницы РФ допущено не было.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель МиГ-31 поднимали в воздух для сопровождения патрульного самолета P-8A «Посейдон» ВМС США над Норвежским морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

