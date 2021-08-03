Тестовый запуск корабля Starliner к МКС отменили

Запуск американского космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), запланированный на вторник, отменен. Об этом в Twitter сообщила компания-производитель Boeing.

«Мы подтверждаем, что сегодняшний второй орбитальный испытательный запуск Starliner отменен», — говорится в сообщении.

Подробности станут известны позднее.

Ранее планировалось запустить Starliner к МКС 30 июля, напоминает телеканал «360». Однако из-за проблем с внеплановым включением двигателей пристыковавшегося к МКС российского модуля «Наука» запуск американского корабля перенесли, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: nasa.gov
ТЕГИ:Космический КорабльМКСКосмос
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