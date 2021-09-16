Тайваньская ракета загорелась при старте в Австралии
Неудачей закончилась попытка запуска с территории Австралии ракеты Hapith I производства частной компании из Тайваня. Она загорелась при старте на пусковой площадке Whalers Way на юге зелёного континента.
Об аварии информирует оператор площадки Southern Launch. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за некой внутренней неисправности. Пожарная служба Австралии оперативно справилась с возгоранием, никто не пострадал.
Запуск ракеты несколько раз переносился из-за неблагоприятных погодных условий. В среду, 15 сентября старт в очередной раз отменили в связи с отказом одной из систем Hapith I.
Двухступенчатую суборбитальную ракету производит частная тайваньская компания TiSPACE. Носитель оснащён двигателем на гибридной тяге. «Hapith» в переводе с языка тайваньской народности сайся означает белку-летягу.
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