Ступень советской ракеты разрушилась в космосе 29 лет спустя

Ракета "Циклон-3" была собрана на украинском заводе "Южмаш" и в августе 1991 года была запущена вместе с метеорологическим спутником "Метеор-3". Как передает ВВС США, при распаде ступень образовала 75 обломков. Как передает агентство, нет информации о том, что обломки могут представлять опасность для действующих космических объектов. Ступень была расположена на орбите с высотой от 1186 километров до 1206 км.

По данным агентства, в апреле 2019 года сотрудник головного научного института "Роскосмоса" Юрий Колюка заявил, что всего на орбите с 1961 года было замечено около 250 подобных разрушений. В основном это вышедшие из строя космические объекты, такие как спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и т.д. По его словам, причинами подобных случаев становились либо взрывы объектов, либо столкновения.