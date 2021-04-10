Ступень советской ракеты и американский метеоспутник избежали столкновения в космосе

Отмечается, что оба объекта сохранились и попадали на радары уже после прогнозируемого времени столкновения. Вторая ступень ракеты "Космос-3М" находится на орбите почти 40 лет. Эта ракета была запущена еще в мае 1981 года.

Американский военный метеоспутник DMSP был отправлен в космическое пространство в мае 1978 года. Вероятность их столкновения оценивали в 20%. Оба объекта находятся на высоте около 800 километров.