Стартовый комплекс для «Союзов-5» создадут на Байконуре

Договор о создании комплекса для пусков ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре подписан в четверг, 16 сентября. Соглашение заключили российский Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и казахстанская Basis construction . Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что речь идёт о реконструкции стартового и технического комплексов ракеты «Зенит» для модернизации в рамках проекта «Байтерек» под новый коммерческий носитель производства Ракетно-космического центра «Прогресс». Начало летных испытаний новой ракеты намечено на конец 2023 года.

Двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш», ее головной разработчик – российская Ракетно-космическая Корпорация «Энергия». «Иртыш» будет запускаться с «Байконура» в рамках совместного проекта с Казахстаном.

