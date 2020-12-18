Стартовый комплекс для «Ангары» будет совершать до 10 пусков в год

Новый стартовый комплекс для ракет «Ангара» на космодроме «Восточный» будет осуществлять до десяти грузовых и пилотируемых пусков за год. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

По данным пресс-службы аппарата полпреда, Трутнев отметил динамичное развитие проекта космодрома. Полпред в ДФО подчеркнул, что активно идёт вторая очередь строительства, и возводятся около 40 из 100 объектов.

Трутнев добавил, что все основные запуски ракет планируются именно на «Восточном». По словам полпреда, Россия станет хозяйкой современного универсального космодрома на своей территории.

Согласно плану второй очереди строительства космодрома, на «Восточном» будет возведён стартовый стол для ракет-носителей «Ангара-А5», а также необходимая инфраструктура. Завершение этого этапа строительства запланировано на конец 2022 года, а первый пуск ракеты-носителя — на 2023 год.

