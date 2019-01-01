Стали известны подробности нового инцидента с лайнером SSJ-100

Телеграм-канал Life Shot рассказал подробности инцидента с лайнером «Sukhoi Superjet 100» компании «Аэрофлот». Сообщается, что, несмотря на 30 пробоин фюзеляжа, судно чудом приземлилось в Ижевске. Посадка самолета прошла успешно. Кроме того, не пострадал никто из пассажиров.

В сообщении уточняется, что рейс вылетал из московского аэропорта Шереметьево. Именно там техник забыл открепить металлический трос. С его помощью сбрасывалось статическое электричество. Уточняется, что в течение двухчасового полёта 14-метровый трос хлестал по фюзеляжу.

Журналист Алексей Синельников на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент.

«Ничего себе живучесть самолета!» - написал он.

Рaнее в «Aэрофлоте» подтвердили фaкт инцидентa и сообщили о нaчaле рaсследовaния. При этом источники утверждaли, что трос во время полётa нaходился в нише для шaсси, и он рaзмотaлся только во время посaдки, нaпугaв пaссaжиров громким стуком.

