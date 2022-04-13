В Китае назвали США главной угрозой для мирного освоения космоса

«Американская сторона упорно пренебрегает фактами и постоянно говорит об угрозе в космосе, которую якобы представляют Китай и Россия. Напротив, самая большая угроза для безопасности космического пространства - это США», — цитирует ТАСС представителя МИД.

Чжао Лицзянь указал, что Соединенные Штаты пытаются «создать предлог для милитаризации космоса». Как отметил представитель МИД, Вашингтон финансирует государственные и коммерческие космические проекты, которые на самом деле осуществляются в военных целях. Кроме того, Чжао Лицзянь напомнил об активном наращивании потенциала американских войск для боевых операций в околоземном пространстве.

