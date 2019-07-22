США пообещали снова высадиться на Луне в 2024 году

Вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что Вашингтон готовится возобновить лунную программу. Политик пообещал, что в 2024 году американцы снова высадятся на спутнике Земли.

Как передает RT, речь идет о постоянной миссии на Луне для разработки там полезных ископаемых.

В свою очередь Газета.ру сообщает, что высадка американских астронавтов на Луне может стать отправной точкой для высадки человека на Марсе.

Отметим, что на днях в мире отметили 50-летие со дня первой высадки человека на Луне.

