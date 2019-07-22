Авиация и космос
Отметим, что на днях в мире отметили 50-летие со дня первой высадки человека на Луне.
США пообещали снова высадиться на Луне в 2024 году
22 июля08:28
Вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что Вашингтон готовится возобновить лунную программу. Политик пообещал, что в 2024 году американцы снова высадятся на спутнике Земли.
Как передает RT, речь идет о постоянной миссии на Луне для разработки там полезных ископаемых.
В свою очередь Газета.ру сообщает, что высадка американских астронавтов на Луне может стать отправной точкой для высадки человека на Марсе.
Отметим, что на днях в мире отметили 50-летие со дня первой высадки человека на Луне.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Голосовали по инерции. В Киеве объяснили успех «Слуги народа» на выборах
- «Слуга народа» метит в кресло премьера Украины
- Новости за ночь: Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
- Партия Зеленского сохраняет лидерство после подсчета 30% бюллетеней
- Хавтан готов взять в космос гитару, кота и даже жену