Специалисты рассказали об угрозах российскому сегменту МКС

Санкции против России, касающиеся поставок комплектующих для космической техники, а также производство некоторых компонентов на Украине затруднили обеспечение поддержания работоспособности российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в статье сотрудников оператора отечественного сегмента станции ракетно-космической корпорации «Энергия», опубликованной в журнале «Космическая техника и технологии».

В материале отмечается, что комплектующие сегмента необходимо заменять до их отказа. Однако за время полета российского сегмента МКС многие из них перестали выпускать по тем или иным причинам.

«Ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, которые прекратили свое существование или попали под юрисдикцию других государств (Украина), или под санкции, не позволяющие использовать требуемые комплектующие изделия (элементную базу) импортного производства», — цитирует статью РИА Новости.

Эти обстоятельства привели к дефициту запчастей, усложнили процессы ремонта оборудования в космосе, увеличили затраты и продолжительность проведения работ по изготовлению необходимых элементов.

Специалисты подчеркивают, что состояние российского сегмента МКС позволяет продолжать его эксплуатацию до 2024 года включительно, однако при большом количестве отказов и на фоне невозможности восстановления его работоспособности полет сегмента может стать нецелесообразным.

