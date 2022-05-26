SpaceX вывел на орбиту более 50 коммерческих спутников

Ракета-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками была запущена с космодрома в штате Флорида в 14:35 по местному времени (21:35 мск). Данный запуск осуществлен в рамках миссии Transporter-5.

Ранее основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу. А к концу десятилетия на Марс может отправится и миссия.

