SpaceX вывел на орбиту более 50 коммерческих спутников

Американский SpaceX осуществил в среду вывод 59 коммерческих спутников на околоземную орбиту. Об этом сообщает ТАСС.

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Ракета-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками была запущена с космодрома в штате Флорида в 14:35 по местному времени (21:35 мск). Данный запуск осуществлен в рамках миссии Transporter-5.

Ранее основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу. А к концу десятилетия на Марс может отправится и миссия.

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ТЕГИ:SpacexКосмос
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