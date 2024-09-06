SpaceX вывела на орбиту группу «спутников-шпионов» для американской разведки
Компания SpaceX вывела на орбиту группу спутников-«шпионов» для американского Национального разведывательного управления (NRO). Об этом говорится в заявлении ведомства.
«NRO совместно с… SpaceX успешно запустила миссию NROL-113», — указали в управлении.
Спутники были отправлены в космос ракетой SpaceX Falcon 9, ее старт состоялся в 06:20 мск.
Как отметили в NRO, пуск стал третьим запуском «продвинутых спутников следующего поколения» в интересах разведывательного ведомства. По данным управления, благодаря аппаратам «нужные данные» в «нужное время» попадут к «нужным пользователям».
Ранее Великобритания запустила свой первый спутник для военных операций Tyche, предназначенный для дневных фото и видео планеты, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru