SpaceX вывела на орбиту группу «спутников-шпионов» для американской разведки

Компания SpaceX вывела на орбиту группу спутников-«шпионов» для американского Национального разведывательного управления (NRO). Об этом говорится в заявлении ведомства.

«NRO совместно с… SpaceX успешно запустила миссию NROL-113», — указали в управлении.

Спутники были отправлены в космос ракетой SpaceX Falcon 9, ее старт состоялся в 06:20 мск.

Как отметили в NRO, пуск стал третьим запуском «продвинутых спутников следующего поколения» в интересах разведывательного ведомства. По данным управления, благодаря аппаратам «нужные данные» в «нужное время» попадут к «нужным пользователям».

Ранее Великобритания запустила свой первый спутник для военных операций Tyche, предназначенный для дневных фото и видео планеты, пишет Ura.ru.

