«Союз МС-19» с режиссёром и актрисой стартовал к МКС

Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-19» стартовал в 11:55 мск с космодрома Байконур. В Космос аппарат выводится ракетой-носителем «Союз-2.1а».

Командир экипажа - космонавт Антон Шкаплеров, на Международную космическую станцию также отправились кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

На МКС кинематографисты впервые в истории проведут часть съемок фильма под рабочи названием «Вызов2. «Союз МС-19» выполнит полёт по ускоренной двухвитковой схеме. Он должен достичь станции за 3 часа 17 минут.

