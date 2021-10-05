«Союз МС-19» с режиссёром и актрисой стартовал к МКС
Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-19» стартовал в 11:55 мск с космодрома Байконур. В Космос аппарат выводится ракетой-носителем «Союз-2.1а».
Командир экипажа - космонавт Антон Шкаплеров, на Международную космическую станцию также отправились кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
На МКС кинематографисты впервые в истории проведут часть съемок фильма под рабочи названием «Вызов2. «Союз МС-19» выполнит полёт по ускоренной двухвитковой схеме. Он должен достичь станции за 3 часа 17 минут.
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