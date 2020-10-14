«Союз МС-17» долетел до МКС за рекордно короткое время

Полет корабля "Союз МС-17" к Международной космической станции занял рекордно короткое время — три часа и три минуты, передает РИА Новости.

Он уже пристыковался к станции.

Уникальность полета в том, что "Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли. Обычно стыковка занимает двое суток и предполагает 34 оборота вокруг Земли, более сокращенная версия с четырьмя витками занимает шесть часов.

К Международной космической станции (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Экипаж пробудет на орбите 177 суток, они проведут свыше 50 научных экспериментов и продолжат искать место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».

