«Союз-2» отправила на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом

Запущенная с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель «Союз-2.1б» отправила на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала к МКС с новым модулем

В ведомстве рассказали, что космическая головная часть ракеты отделилась от третьей ступени утром 25 ноября в 4 часа 18 минут по московскому времени. Пуск самой ракеты произошел в 4 часа 9 минут.

Отмечается, что процесс вывода аппарата на орбиту займет несколько часов.


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Фото: mil.ru
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