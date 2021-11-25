«Союз-2» отправила на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом

В ведомстве рассказали, что космическая головная часть ракеты отделилась от третьей ступени утром 25 ноября в 4 часа 18 минут по московскому времени. Пуск самой ракеты произошел в 4 часа 9 минут.

Отмечается, что процесс вывода аппарата на орбиту займет несколько часов.



