Составлен список самых популярных авианаправлений у россиян в апреле

Сервис анализировал билеты, оформленные с 1 по 28 марта для перелета с 1 по 30 апреля внутри страны. Средний чек за авиабилет составил 8,3 тысячи рублей в одну сторону.

Отмечается, что Москву приходится около 16% бронирований. Больше всего перелетов в мегаполис в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы.

Второе место по популярности занимает Санкт-Петербург — около 9% авиабилетов. А больше всего авиабилетов в Санкт-Петербург куплено из Москвы, Сочи, Уфы, Самары и Казани.

Напомним, проект второго российского бюджетного авиаперевозчика Citrus, который еще до санкций Запада планировала развивать группа S7, окончательно не отменен.

