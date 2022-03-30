Составлен список самых популярных авианаправлений у россиян в апреле
Самыми популярными авианаправлениями в апреле у россиян будут такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис поездок и путешествий «Туту.ру».
Сервис анализировал билеты, оформленные с 1 по 28 марта для перелета с 1 по 30 апреля внутри страны. Средний чек за авиабилет составил 8,3 тысячи рублей в одну сторону.
Отмечается, что Москву приходится около 16% бронирований. Больше всего перелетов в мегаполис в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы.
Второе место по популярности занимает Санкт-Петербург — около 9% авиабилетов. А больше всего авиабилетов в Санкт-Петербург куплено из Москвы, Сочи, Уфы, Самары и Казани.
Напомним, проект второго российского бюджетного авиаперевозчика Citrus, который еще до санкций Запада планировала развивать группа S7, окончательно не отменен.
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