Сооснователь Apple Возняк объявил о запуске своей космической компании
Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о запуске собственной космической компании Privateer Space.
A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF— Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021
«Создается частная космическая компания, непохожая на другие», — написал Возняк в Twitter.
Кроме того, сооснователь Apple опубликовал видео, в котором сообщается, что в создании Privateer Space примет участие инженер, глава робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг, отмечает Газета.ру.
Как ожидается, основатели Privateer Space расскажут о планах компании на технологической конференции 14-17 сентября, пишет RT.
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