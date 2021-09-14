Сооснователь Apple Возняк объявил о запуске своей космической компании

Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о запуске собственной космической компании Privateer Space.

«Создается частная космическая компания, непохожая на другие», — написал Возняк в Twitter.

Кроме того, сооснователь Apple опубликовал видео, в котором сообщается, что в создании Privateer Space примет участие инженер, глава робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг, отмечает Газета.ру.

Как ожидается, основатели Privateer Space расскажут о планах компании на технологической конференции 14-17 сентября, пишет RT.

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ФОТО: лого apple
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