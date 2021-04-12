Собянин поздравил москвичей с Днём космонавтики

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Музее космонавтики выставку «Первый», которая приурочена к 60-летнему юбилею полёта в космос Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба столичного правительста.

В торжественной церемонии приняли участие старшая дочь первого космонавта планеты, генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина, а также ветераны отряда космонавтов.

По словам мэра, создать уникальную выставку, посвящённую первому полёту человека в космос, помогали десятки музеев со всей России, предприятия ракетно-космической отрасли, а также представители семьи Юрия Гагарина. Глава столицы отметил, что подготовка проекта заняла заняла более двух лет.

«Здесь, на ВДНХ, мы создали огромный павильон с огромным количеством экспонатов, которые мы собрали по всей стране. И сегодня с «Роскосмосом» работаем над созданием нового Национального космического центра. Работа кипит», - добавил Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в Москве десятки тысяч людей работают в ракетно-космической отрасли, и поздравил всех с Днём космонавтики.

В пресс-службе мэра рассказали, что выставка «Первый» продлится до 12 сентября 2021 года. Гости Музея космонавтики смогут увидеть более 100 уникальных экспонатов. Это, например, подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил свой полёт в космос.

В числе экспонатов также катапультируемое кресло, документы и личные вещи первого космонавта планеты, артефакты, посвящённые подготовке к первому полету в космос.