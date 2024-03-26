Собранную в Омске ракету «Ангара-А5» запустят в апреле

Запуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», которая была создана на омском заводе «Полёт», запланирован на 6-10 апреля, сообщает Telegram-канал «Короче, Омск».

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В сообщении говорится, что первый запуск ракеты станет началом испытаний космического ракетного комплекса «Амур».

В «Роскосмосе» отметили, что «Ангара-А5» является экологически чистой ракетой, так как не использует токсичное топливо.

«Именно «Ангара» полностью заменит «Протоны» в ближайшей перспективе», — рассказали в госкорпорации.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что первая лётная ракета-носитель «Ангара-А5» была отправлена для лётно-конструкторских испытаний на космодром «Восточный», сообщает RT.

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Фото: stat.mil.ru
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