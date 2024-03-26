Собранную в Омске ракету «Ангара-А5» запустят в апреле

В сообщении говорится, что первый запуск ракеты станет началом испытаний космического ракетного комплекса «Амур».

В «Роскосмосе» отметили, что «Ангара-А5» является экологически чистой ракетой, так как не использует токсичное топливо.

«Именно «Ангара» полностью заменит «Протоны» в ближайшей перспективе», — рассказали в госкорпорации.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что первая лётная ракета-носитель «Ангара-А5» была отправлена для лётно-конструкторских испытаний на космодром «Восточный», сообщает RT.

