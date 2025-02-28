СМИ: Скончался разработчик самолёта МС-21 Рахимбаев

Ушел из жизни разработчик самолёта МС-21 и главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, смерть наступила во время операции на коленном суставе. Сердце конструктора не выдержало, почти сразу после начала операции. Рахимбаев умер на операционном столе.

Конструктор в ОКБ им. Яковлева руководил работами по Як-40, Як-42, а также разрабатывал интерьер и пассажирское оборудование самолёта МС-21.

