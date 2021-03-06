СМИ: Российский самолет-наблюдатель проверил маскировку военных объектов в Крыму

Российский самолет-наблюдатель Ту-214ОН совершил наблюдательно-разведывательный полет, проверив маскировку российских военных объектов России в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, Ту-214ОН вылетел с военного аэродрома под Таганрогом. Самолет-наблюдатель проверил защищенность военных объектов, частей и соединений, в том числе Севастопольской и Новороссийской военно-морских баз.

Кроме того, воздушное судно протестировало способности региональных систем ПВО обнаруживать цели в режиме пассивной локации.

Отмечается, что в ходе полета, продолжавшегося более трех часов, также была оценена эффективность работы бортового наблюдательного оборудования самолета. Сейчас Ту-214ОН вернулся в Москву.

СМИ в январе сообщали, что самолет-наблюдатель будет использоваться для сбора сведений после выхода РФ из Договора по открытому небу.

