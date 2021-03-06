СМИ: Российский самолет-наблюдатель проверил маскировку военных объектов в Крыму
Российский самолет-наблюдатель Ту-214ОН совершил наблюдательно-разведывательный полет, проверив маскировку российских военных объектов России в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, Ту-214ОН вылетел с военного аэродрома под Таганрогом. Самолет-наблюдатель проверил защищенность военных объектов, частей и соединений, в том числе Севастопольской и Новороссийской военно-морских баз.
Кроме того, воздушное судно протестировало способности региональных систем ПВО обнаруживать цели в режиме пассивной локации.
Отмечается, что в ходе полета, продолжавшегося более трех часов, также была оценена эффективность работы бортового наблюдательного оборудования самолета. Сейчас Ту-214ОН вернулся в Москву.
СМИ в январе сообщали, что самолет-наблюдатель будет использоваться для сбора сведений после выхода РФ из Договора по открытому небу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- СМИ: Российский самолет-наблюдатель проверил маскировку военных объектов в Крыму
- США продлили санкции против Ирана
- Perseverance совершил первую тестовую поездку по Марсу
- Правительство РФ отменит обязательную удаленку для сотрудников старше 65 лет
- Премьер Армении и госсекретарь США обсудили Карабах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru